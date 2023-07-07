Трутнев рассказал о ситуации с вхождением «Полярных авиалиний» в состав «Авроры»

Правительство РФ не будет требовать включения якутской авиакомпании «Полярные авиалинии» в состав единой дальневосточной авиационной компании «Аврора». Об этом заявил журналистам в пятницу, 7 июля, вице-премьер — полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

«Мы не ставили задачу всем, кровь из носу, обязательно войти в компанию («Аврору». — Ред.). Практически все вошли. В то же самое время «Полярные авиалинии» считают, что им пока надо посмотреть. Я не хочу их заставлять», — сообщил Юрий Трутнев.

Ранее сообщалось, что власти Якутии не готовы передать пакет акций в 25% своей региональной авиакомпании «Полярные авиалинии» «Авроре» за 1 рубль. Трутнев со ссылкой на слова главы Якутии Айсена Николаева рассказал, что республиканские власти оценивают авиакомпанию дороже, так как она прибыльная.

«Если прибыльная, то работайте дальше. Зачем им субсидии, если она прибыльна? Пусть летают… Если якутская авиакомпания может обслуживать пассажиров качественно и по нормальным ценам без поддержки государства, то ничего плохого в этом не вижу», — заключил Трутнев.

Вице-премьер также отметил, что процесс формирования единой дальневосточной авиакомпании «Аврора» завершен.

Единая дальневосточная авиационная компания начала работать еще в июле 2021 года. Она была создана по поручению президента РФ Владимира Путина.

В феврале 2023 года сообщалось, что профильные министерства согласовали инвестпроект по поставке российской авиатехники в лизинг «Авроре» на общую сумму около 55 млрд рублей. Как тогда рассказал «Известиям» источник, в сделке говорилось о 18 самолетах (восемь SSJ-New и 10 «Байкалов») и 21 вертолете с передачей в лизинг в 2024–2026 годах.

9 июня министр транспорта РФ Виталий Савельев заявил, что в 2023 году на субсидии российской авиаотрасли выделено более 57 млрд рублей.