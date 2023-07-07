Реклама
Прямой эфир
Общество
Самарский губернатор сообщил о начале расследования ЧП на заводе «Промсинтез»
Мир
В украинских Сумах неизвестный открыл стрельбу по людям
Экономика
В ЦБ призвали Сбербанк отменить комиссию за переводы в другие банки
Политика
Песков сообщил о интересе Кремля к переговорам Эрдогана и Зеленского в Стамбуле
Общество
Собянин анонсировал проведение фестиваля «Дружба народов» на ВДНХ
Мир
Во Франции предложили восстановить призыв в армию для воспитания патриотизма
Авто
«КамАЗ» удержал лидерство на российском рынке среди грузовиков
Общество
РПН сообщил о начале расследования после отравления спиртным на Урале
Общество
Пропавшие на реке в Бурятии туристы найдены
Общество
Суд в Москве продлил арест двум украинским летчикам-диверсантам
Общество
Рэпера Пашу Техника арестовали на 13 суток из-за нацистской символики
Общество
В Москве продлили «желтый» уровень опасности из-за грозы и ливней

Трутнев рассказал о ситуации с вхождением «Полярных авиалиний» в состав «Авроры»

Трутнев: в правительстве не будут требовать включения «Полярных авиалиний» в состав «Авроры»
0
Фото: polar.aero
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство РФ не будет требовать включения якутской авиакомпании «Полярные авиалинии» в состав единой дальневосточной авиационной компании «Аврора». Об этом заявил журналистам в пятницу, 7 июля, вице-премьер — полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

«Мы не ставили задачу всем, кровь из носу, обязательно войти в компанию («Аврору». — Ред.). Практически все вошли. В то же самое время «Полярные авиалинии» считают, что им пока надо посмотреть. Я не хочу их заставлять», — сообщил Юрий Трутнев.

Ранее сообщалось, что власти Якутии не готовы передать пакет акций в 25% своей региональной авиакомпании «Полярные авиалинии» «Авроре» за 1 рубль. Трутнев со ссылкой на слова главы Якутии Айсена Николаева рассказал, что республиканские власти оценивают авиакомпанию дороже, так как она прибыльная.

«Если прибыльная, то работайте дальше. Зачем им субсидии, если она прибыльна? Пусть летают… Если якутская авиакомпания может обслуживать пассажиров качественно и по нормальным ценам без поддержки государства, то ничего плохого в этом не вижу», — заключил Трутнев.

Вице-премьер также отметил, что процесс формирования единой дальневосточной авиакомпании «Аврора» завершен.

Единым флотом: «Аврора» закажет российскую авиатехнику на 55 млрд рублей
Когда и на какие средства перевозчик обновит свой парк

Единая дальневосточная авиационная компания начала работать еще в июле 2021 года. Она была создана по поручению президента РФ Владимира Путина.

В феврале 2023 года сообщалось, что профильные министерства согласовали инвестпроект по поставке российской авиатехники в лизинг «Авроре» на общую сумму около 55 млрд рублей. Как тогда рассказал «Известиям» источник, в сделке говорилось о 18 самолетах (восемь SSJ-New и 10 «Байкалов») и 21 вертолете с передачей в лизинг в 2024–2026 годах.

9 июня министр транспорта РФ Виталий Савельев заявил, что в 2023 году на субсидии российской авиаотрасли выделено более 57 млрд рублей.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023