Жители Хабаровского края отдали мошенникам около 1 млн рублей

В Хабаровском крае жители нескольких сельских поселений лишились около 1 млн рублей из-за телефонных мошенников. Об этом сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на МВД региона.

Обращения в полицию поступили от четырех жителей сельских территорий. В общении с жителями села Сосновка и поселка Корфовский мошенники представлялись сотрудниками банка и убеждали установить специальное приложение на смартфон. Потерпевшие вводили свои персональные данные, после чего злоумышленники переводили средства на посторонние счета.

В селе Матвеевка 38-летняя женщина лишилась средств, пытаясь купить товар через интернет. Она перешла по ссылке от «продавца» и ввела реквизиты карты.

Уголовные дела возбуждены по статьям «Мошенничество» и «Кража».

В Якутии жертвой телефонного мошенничества стал сотрудник банка. Мужчина поверил, что на его имя кто-то пытается оформить кредит, и перевел средства на посторонние счета.