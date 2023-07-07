Аномальная жара придет в Тюмень на следующей неделе

Аномальная жара ожидается в Тюменской области с 10 по 12 июля. По прогнозам синоптиков, днем столбики термометров покажут от 34 до 39 градусов выше нуля, а ночью — плюс 19–23 градуса.

«Новая волна жары с треском вынесет предыдущие рекорды. Кроме того, есть вероятность, что 12 июля будет установлен новый исторический абсолютный максимум для Тюмени», — сказал администратор проекта «Погода 45» в Кургане Илья Винштейн, его цитату приводит Megatyumen.ru.

Предыдущий температурный рекорд в Тюмени был отмечен 1 июля 2021 года. Тогда воздух прогрелся до +38 градусов.

В пресс-службе областного депздрава предупредили, что в период предстоящей аномальной жары лучше находиться на солнце в безопасные часы: утром до 11:00, вечером после 16:00. При температуре воздуха выше 37 градусов и под прямыми лучами солнца резко возрастает риск тепловых ударов, пишет ИА «Ура.ру».

Под палящим солнцем также не следует проводить интенсивные физические тренировки и оставлять детей и животных в припаркованных автомобилях.