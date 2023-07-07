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В Москве продлили «желтый» уровень опасности из-за грозы и ливней
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В Москве продлили «желтый» уровень опасности из-за грозы и ливней

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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«Желтый» уровень погодной опасности из-за ветра, грозы и ливней продлен в Москве до полудня субботы, 8 июля. Об этом Гидрометцентр России сообщил в пятницу, 7 июля.

«Гроза, период предупреждения — до 12:00 8 июля. Сильный дождь, ливень, период предупреждения — до 12:00 8 июля. Ветер, период предупреждения — до 12:00 8 июля. При грозе порывы ветра 15–20 м/с», — говорится в сообщении.

В Московской области предупреждение действует до конца субботы.

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Ранее «желтый» уровень погодной опасности в столице и Подмосковье был объявлен до вечера 7 июля. В комплексе городского хозяйства Москвы сообщили, что городские службы были переведены в режим повышенной готовности из-за ожидающихся гроз и ливней, передает НСН. Отмечалось, что ночью и до конца всего дня 7 июля ожидается дождь, местами сильный, возможна гроза с порывами ветра до 20 м/с, а также существует вероятность выпадения более 25 мм осадков.

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