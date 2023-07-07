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В «Сбере» назвали одно из условий лидерства на рынке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Выигрывать будут те участники банковского рынка, кто обеспечит безопасность персональных данных и докажет это клиенту, заявил первый заместитель председателя правления «Сбера» Кирилл Царев. Он выступил в рамках дискуссии «Платежи и инновации» на Финансовом конгрессе Банка России.

По мнению Царева, компании, которые лучше других обеспечивают защиту персональных данных, задают «некий новый стандарт», важный для клиента. Данные становятся не просто «новой нефтью», а становятся важным фактором, «потому что на них теперь очень много чего можно построить», подчеркнул он.

Первый зампред правления Сбербанка добавил, что сегодня с помощью искусственного интеллекта предотвращается огромное количество мошеннических действий.

В июне заместитель председателя правления «Сбербанка» Станислав Кузнецов рассказал «Известиям», что мошенники постоянно ищут новые возможности извлечения средств, их тактика становится все более изощренной по мере того, как клиенты учатся распознавать простые схемы обмана. Сегодня в фокусе внимания банка — борьба с дроперами — людьми, которые незаконно обналичивают деньги для преступников через банковские карты. Специалисты «Сбера» анализируют профили клиентов и их финансовую активность, и при выявлении признака дропера устанавливают запрет на снятие и пополнение денежных средств во всех каналах обслуживания банка.

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