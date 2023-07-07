В России появились в продаже рестайлинговые BMW X5 M

Российские дилеры начали продажи рестайлинговой версии «заряженного» кроссовера BMW X5 M 2023 года выпуска. Об этом 7 июля сообщает «Газета.Ru». Цена на новинку начинается от 15,6 млн рублей.

Автомобиль поставляется с двигателем объемом 4,4 л, который выдает 625 л.с., в паре с автоматической коробкой передач с приводом на все колеса.

Из оснащения X5 M может предложить покупателю декоративные элементы из углеволокна, панорамную крышу, спортивные кресла с функцией массажа, четырехзонный климат-контроль, 12,3-дюймовую панель приборов и 15-дюймовый экран системы мультимедиа.

Тем временем немецкий производитель Mercedes-Benz 7 июля представил купе CLE: новая модель заменит на рынке двухдверные версии E-класса и C-класса. Новинка Mercedes-Benz ― это логическое продолжение родословной CLK, модели, производство которой пережило два поколения и длилось с 1997 по 2010 год. CLE во многом заимствует и соединяет в себе детали, которые можно встретить в новых итерациях E-класса и C-класса.

Автомобиль оснащен двумя силовыми установками на выбор: трехлитровым бензиновым двигателем V6 мощностью 381 л.с. и двухлитровым «дизелем» (200 л.с.) в паре с автоматической трансмиссией 9G-Tronic. В будущем Mercedes-Benz обещает представить гибридную версию купе.