Уголовное дело возбудили после нападения собак на ребенка в Приморье
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения бездомных собак на ребенка в Приморском крае. Шестилетний мальчик получил травмы рук и ног.
Инцидент произошел на улице Матюшкина в поселке городского типа Шкотово. По словам ребенка, у одной из нападавших собак на ухе имелся чип. Об этом сообщает ИА PrimaMedia.
Уголовное дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По версии следствия, компания, с которой был заключен муниципальный контракт на отлов животных, не выполнила работу должным образом.
В подмосковном Егорьевске собака набросилась на трехлетнюю девочку, которая гуляла с мамой. Пострадавшая получила повреждение голени.