Рэпера Пашу Техника арестовали на 13 суток из-за нацистской символики

Рэпера Пашу Техника (Павла Ивлева) арестовали на 13 суток из-за нацистской символики. Об этом сообщают «Известия» 7 июля со ссылкой на пресс-службу Тверского районного суда Москвы.

Его признали виновным в пропаганде, публичном демонстрировании нацистской атрибутики или символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ). Причиной стала татуировка на теле рэпера с изображением свастики.

В октябре прошлого года Техник впал в кому после вечеринки с наркотическими веществами. Через день он очнулся, и его выписали из больницы. Через два месяца, в ноябре, он дважды упал в обморок на улице. Тогда появились в Сети видео, на котором Техник ведет себя неадекватно. В тот же день он снова оказался в больнице после вечеринки с алкоголем и наркотиками.