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На «Острове Мечты» пройдет праздник ко Дню семьи, любви и верности

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков
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8 июля для посетителей южного ландшафтного парка «Острова Мечты» проведут большой семейный праздник с развлекательной программой ко Дню семьи, любви и верности. Все мероприятия бесплатны.

В южном ландшафтном парке «Острова Мечты» 8 июля с 14:00 до 18:30 гостей праздника ждут семейные спортивные эстафеты на ловкость и скорость, увлекательные викторины и интерактивные игры в гигантские шахматы. С 14:30 все желающие смогут принять участие в мастер-классе по моделированию фигур из воздушных шаров. Гостей праздника также ждут веселые игры и конкурсы от Дримчиков — новых персонажей парка развлечений.

В 17:00 для посетителей пройдет зрелищное представление фокусника-иллюзиониста, который продемонстрирует магию левитации, мастерство жонглирования и устроит волшебный интерактив со зрителями. Завершится праздник в 18:00 настоящей пенной вечеринкой.

Вход на мероприятие свободный.

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