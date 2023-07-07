Уровень воды в реках поднялся на 40 см за сутки в Чите

За минувшие сутки уровень воды в реках Читинка и Ингода вырос на 40 см в Чите. Подъем воды ожидается еще в ближайшие двое суток.

По данным Гидрометцентра, половодье наблюдается практически на всех реках Забайкалья. Об этом сообщает ИА ChitaMedia. В районе Читы ожидается выход воды на пойму.

В связи с угрозой подтоплений МЧС разместило часть сил и средств на трассе Амур. Спасатели готовы к немедленному реагированию в случае ухудшения гидрологической обстановки и подтопления дачных кооперативов.

Ранее в этот день режим чрезвычайной ситуации ввели на территории Уссурийска (Приморский край). Движение на отдельных участка дорог ограничено или полностью закрыто из-за подтоплений.