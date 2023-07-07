Прямые рейсы из Казани в Бишкек стартуют с середины июля

С 16 июля из Казани в Бишкек можно будет добраться прямым авиарейсом. Полеты организует авиакомпания «Уральские авиалинии».

Как уточняет ИА «Татар-информ» со ссылкой на представителей международного аэропорта «Казань», отправиться в столицу Киргизии из столицы Татарстана можно будет по субботам. Время в пути составит порядка трех часов.

Из Казани борт вылетит в 22:35, а в Бишкеке приземлится в 23:00. В обратном направлении самолет будет отправляться по воскресеньям. Вылет запланирован на 6:15, а приземление — на 12:15.

Ранее сообщалось, что в июне 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го по целому ряду зарубежных направлений подешевели перелеты в обе стороны. Как подсчитали в сервисе «Яндекс Путешествия», сильнее всего цены снизились на авиапутешествия в Азербайджан, ОАЭ и Турцию.