Новые модульные гостиницы и глэмпинги откроют в Тверской области

Новые модульные гостиницы и глэмпинги откроют в двух округах Тверской области в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Финансирование проектов обсудили на заседании региональной Бюджетной комиссии, сообщают «Тверские ведомости» в пятницу, 7 июля.

«Важно максимально воспользоваться новыми возможностями, чтобы обеспечить модернизацию туристской инфраструктуры, создание конкурентных объектов в нашем регионе», — сказал губернатор Тверской области Игорь Руденя, добавив, что сейчас наблюдается большой спрос на отдых в Центральной России и Верхневолжье.

На создание гостиниц федерального бюджета выделено свыше 244 млн рублей. Кроме того, предусмотрено софинансирование со стороны региона. Как отмечает издание, Тверская область занимает 3-е место среди субъектов Центрального федерального округа и 12-е место по России по привлечению федеральных средств на развитие туризма в регионе.

По решению Минэкономразвития, федеральные деньги направят на проекты в Конаковском округе. Это «Агротуристическое пространство Топорок», «Зеленый остров», «Карачарово» и «Туристический центр активных видов отдыха «Спорт-Марафон Парк» в Пеновском округе. На эти территориях откроют туристические объекты вместимостью более чем 500 мест. Ожидается появление 85 новых рабочих мест.