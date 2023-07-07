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В «Сбере» рассказали о внедрении биометрии как способа бесконтактной оплаты

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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«Сбер» успешно внедрил биометрию в качестве способа бесконтактной оплаты, рассказал первый заместитель председателя правления банка Кирилл Царев. Он принял участие в дискуссии «Платежи и инновации» на Финансовом конгрессе Банка России.

По мнению Царева, дальнейший успех использования биометрии будет зависеть от ряда моментов. Например, при развитии технологии стоит учитывать «удобство опыта». «То есть клиентский путь и насколько легко или сложно будет ту или иную биометрию собрать или использовать», — добавил он.

«Вторая часть связана с клиентом — юридическим лицом. Если мы говорим, что биометрия и терминал, который ее принимает, будет стоить условно 400 условных единиц, то объективно это вопрос экономики», — отметил Царев. По его словам, степень применения технологии будет зависеть от того, насколько она экономически выгодна поставщикам.

«Поэтому на мой взгляд, основной вызов для нас всех на сегодня в биоэквайринге — это вопрос цены. Если это будет дорого — вопрос, кто заплатит. Второе, что мне кажется важным, мы сейчас данные передаем в Единую систему, но перед этим мы у клиента спрашиваем, согласен ли он на передачу», — пояснил Царев.

В июне в «Сбере» заявили, что с этого года банк начинает тиражирование новой терминальной сети, которая позволит использовать биометрию. Речь идет о появлении новых аппаратов с камерами.

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