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Синоптик рассказала о погоде во второй половине лета в Москве

Синоптик Позднякова рассказала, что погода во второй половине лета в Москве будет в пределах нормы
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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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Метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала в пятницу, 7 июля, какой будет погода в Москве во второй половине лета.

«И июль, и август ожидаются в пределах климатической нормы и по температуре, и по осадкам», — отметила она в беседе с телеканалом «Звезда».

Позднякова уточнила, что за последние годы при оценке погоды изменилось само понятие нормы и аномалии.

По словам метеоролога, климат в столице потеплел, изменился и температурный режим, и режим осадков.

«Если раньше июль был очень дождливым, то сейчас в июле, по новой норме, стало выпадать меньшее количество дождей. Что касается температуры, и в июле, и в августе, она стала выше на градус-полтора. То что мы сейчас наблюдаем, это нормальная, летняя, июльская без экстремальных значений температура воздуха», — заключила она.

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Ранее в этот день в Гидрометцентре сообщили, что в пятницу, 7 июля, в городе ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь, местами сильный, а в отдельных районах гроза и град.

Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +26…+28 градусов, пишет РИАМО.

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