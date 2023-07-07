Черешню с гнилью завезли из Азербайджана в Мурманск
В партии черешни, которую привезли из Азербайджана в Мурманск, обнаружили бурую монилиозную гниль. Зараженную партию ягод выявили сотрудники регионального управления Россельхознадзора во время фитосанитарного мониторинга.
Продавцу черешни вынесли предостережение. Он должен принять меры для того, чтобы не допустить нахождение в обороте продукции, не соответствующей карантинным фитосанитарным требованиям.
ИА «Би-порт» со ссылкой на ведомство сообщает, что особенностью этого патогена является продолжительная скрытая форма инфекции в плодах, без видимых симптомов поражения. При наступлении благоприятных условий происходит активизация патогена и проявление симптомов поражения. Зачастую это можно заметить уже в послеуборочной фазе, когда плоды достигли хранилищ или конечного потребителя. Споры грибка быстро распространяются в условиях повышенной влажности при умеренных температурах.
Ранее, в начале мая, сообщалось, что в Свердловской области обнаружили зараженные рядом болезней яблоки, лимоны и помидоры. Образцы опасных овощей и фруктов отправил на исследования крупный ритейлер, у которого целая сеть магазинов в Екатеринбурге.