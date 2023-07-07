Реклама
Прямой эфир
Общество
Самарский губернатор сообщил о начале расследования ЧП на заводе «Промсинтез»
Мир
В украинских Сумах неизвестный открыл стрельбу по людям
Экономика
В ЦБ призвали Сбербанк отменить комиссию за переводы в другие банки
Политика
Песков сообщил о интересе Кремля к переговорам Эрдогана и Зеленского в Стамбуле
Общество
Собянин анонсировал проведение фестиваля «Дружба народов» на ВДНХ
Мир
Во Франции предложили восстановить призыв в армию для воспитания патриотизма
Авто
«КамАЗ» удержал лидерство на российском рынке среди грузовиков
Общество
РПН сообщил о начале расследования после отравления спиртным на Урале
Общество
Пропавшие на реке в Бурятии туристы найдены
Общество
Суд в Москве продлил арест двум украинским летчикам-диверсантам
Общество
Рэпера Пашу Техника арестовали на 13 суток из-за нацистской символики
Общество
В Москве продлили «желтый» уровень опасности из-за грозы и ливней

В ЦБ призвали Сбербанк отменить комиссию за переводы в другие банки

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Центральный банк (ЦБ) РФ призвал Сбербанк отменить комиссию за переводы в другие банки. Об этом заявила 7 июля первый зампред российского регулятора Ольга Скоробогатова.

«Мы очень ждем на «Финополисе» мудрейшего решения Сбербанка отменить комиссии за переводы из Сбербанка», — сказала она в ходе выступления на Финансовом конгрессе Банка России.

В свою очередь, заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев указал, что многие кредитные организации также взимают денежные средства, и в таком случае «Сбер» не планирует быть в отрыве от других на рынке.

В ответ Скоробогатова уточнила, что у всех банков нет комиссий, ей есть с чем сравнить, так как она является клиентом сразу пяти.

Сборное решение: крупнейшие банки стали взимать комиссию за «стягивание» денег
Сколько берут финансовые организации за перечисление самому себе с карты другого игрока

В мае «Известия» выяснили, что почти все крупные кредитные организации стали взимать комиссию за перевод самому себе из другого банка. В ВТБ комиссия появилась с 1 мая на уровне 1,25% от суммы перевода (минимум 30 рублей). Росбанк берет плату за стягивание денег с февраля 2023-го — 1,75% от суммы операции, или 49 рублей минимум. В банке «Открытие» за аналогичную услугу взимается платеж в размере 1,5%. Комиссия там введена с марта этого года.

Законопроект об отмене комиссий за переводы самому себе между банками в пределах 1,4 млн рублей в месяц был принят в первом чтении в декабре 2022-го.

В апреле этого года «Известиям» рассказали в ЦБ, что регулятор продолжит обсуждение этого предложения с заинтересованными сторонами на площадке Госдумы.

В том же месяце стало известно, что, согласно опросу аналитического центра НАФИ, более 70% россиян уверены, что следует обнулить комиссии за переводы между своими счетами в разных банках.

В ряде банков поддержали инициативу по установлению нового лимита для переводов без комиссии. Так, в пресс-службе «Тинькофф» сообщили, что повышение суммы бесплатных транзакций самому себе по системе быстрых платежей (СБП) до 1,4 млн рублей в месяц позволит сократить издержки населения.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023