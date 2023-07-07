В ЦБ призвали Сбербанк отменить комиссию за переводы в другие банки

Центральный банк (ЦБ) РФ призвал Сбербанк отменить комиссию за переводы в другие банки. Об этом заявила 7 июля первый зампред российского регулятора Ольга Скоробогатова.

«Мы очень ждем на «Финополисе» мудрейшего решения Сбербанка отменить комиссии за переводы из Сбербанка», — сказала она в ходе выступления на Финансовом конгрессе Банка России.

В свою очередь, заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев указал, что многие кредитные организации также взимают денежные средства, и в таком случае «Сбер» не планирует быть в отрыве от других на рынке.

В ответ Скоробогатова уточнила, что у всех банков нет комиссий, ей есть с чем сравнить, так как она является клиентом сразу пяти.

Сборное решение: крупнейшие банки стали взимать комиссию за «стягивание» денег Сколько берут финансовые организации за перечисление самому себе с карты другого игрока

В мае «Известия» выяснили, что почти все крупные кредитные организации стали взимать комиссию за перевод самому себе из другого банка. В ВТБ комиссия появилась с 1 мая на уровне 1,25% от суммы перевода (минимум 30 рублей). Росбанк берет плату за стягивание денег с февраля 2023-го — 1,75% от суммы операции, или 49 рублей минимум. В банке «Открытие» за аналогичную услугу взимается платеж в размере 1,5%. Комиссия там введена с марта этого года.

Законопроект об отмене комиссий за переводы самому себе между банками в пределах 1,4 млн рублей в месяц был принят в первом чтении в декабре 2022-го.

В апреле этого года «Известиям» рассказали в ЦБ, что регулятор продолжит обсуждение этого предложения с заинтересованными сторонами на площадке Госдумы.

В том же месяце стало известно, что, согласно опросу аналитического центра НАФИ, более 70% россиян уверены, что следует обнулить комиссии за переводы между своими счетами в разных банках.

В ряде банков поддержали инициативу по установлению нового лимита для переводов без комиссии. Так, в пресс-службе «Тинькофф» сообщили, что повышение суммы бесплатных транзакций самому себе по системе быстрых платежей (СБП) до 1,4 млн рублей в месяц позволит сократить издержки населения.