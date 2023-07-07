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В России предложили ввести страхование клиентов банков от киберрисков

ВСС: страхование клиентов банков от киберрисков повысит степень защищенности
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Страхование клиентов банков от киберрисков повысит степень защищенности и самих финансовых организаций, заявил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев на Финансовом конгрессе Банка России 7 июля. Он рассказал о проработке вопроса по страхованию от киберугроз.

Уфимцев отметил, что продукт для физлиц, в отличие от юрлиц, может быть коробочным и должен быть связан, в первую очередь, с мобильными решениями, которые позволяют работать россиянам с биржами, банками, с системой урегулирования убытков по страхованию.

«Буквально неделю назад на площадке Совета Федерации обсуждалась тема создания «ОСАГО для IT» — некое коробочное страхование в части киберрисков и киберугроз. Мы совместно с коллегами прорабатываем вопросы, в том числе, по стандартизации киберрисков: как правильно определить эти риски, от чего страховать, что будет являться страховым случаем и так далее», — сказал он.

Президент ВСС обратил внимание на то, что обычно, когда рассматривается вопрос о подобных рисках, речь идет о решениях для кредитных организаций, а не для их клиентов.

«Должны быть как рекомендации в части кибербезопасности для клиентов, которые пользуются IT решениями, так и страхование их рисков <…> Страховая защита должна включать в себя риски того, что компьютер или телефон клиента, пользующегося соответствующими приложениями или системами, подвергается каким-либо атакам извне», — отметил Уфимцев, выразив мнение, что было бы правильно, если бы банки в периметр своей страховой защиты включали и клиентов.

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В начале июля сообщалось, что секция «Обеспечение технологического суверенитета и информационной безопасности РФ» Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации поручила Минцифры и Центробанку рассмотреть возможности разработки механизма страховки IT-отрасли. Предполагается, что страховые выплаты смягчат финансовые потери и снизят риски для частных лиц и бизнеса. Отмечалось, что у предприятий этой сферы будет больше стимула инвестировать в кибербезопасность, чтобы не попасть под оборотные штрафы и снизить сумму страховых выплат для наименее рискованного клиента.

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