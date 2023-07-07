В Кремле оценили санкционную политику Финляндии

Россия не в праве давать советы президенту Финляндии Саули Ниинистё, заявил в пятницу, 7 июля, официальный представитель президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Российские компании и бизнесмены, которые занимают место, освободившееся после ухода зарубежных, в том числе, финских компаний на российском рынке — они не согласятся. Они приветствуют уход иностранных компаний и вполне комфортно и счастливо себя ощущают в новом бизнесе», — заявил он.

Так официальный представитель президента ответил на просьбу прокомментировать заявления Ниинистё о том, что уход финских компаний с российского рынка оказался неэффективным, а сами санкции в отношении России не сработали.

Народ Финляндии близок к российскому и разделяет с ним общее прошлое. Финны выбрали Ниинистё, и поэтому Москва не вправе давать какие-либо советы Хельсинки, заявил Песков в ответ на просьбу дать какие-либо рекомендации президенту Финляндии.

Ранее, 6 июля, МИД сообщил об ужесточении правил въезда в страну некоторым категориям граждан РФ. Так, бизнесменам будет разрешено совершать поездки только в Финляндию, а транзит в другие страны через ее территорию будет запрещен. Кроме того, им потребуется обосновать необходимость посещения страны и личного ведения дел в республике.

1 мая стало известно, что ежемесячный уровень экспорта и импорта товаров между Финляндией и Россией упал до минимумов 1990-х годов. Согласно статистике, в начале 2022 года Финляндия импортировала российские товары на сумму свыше €1 млрд, а экспорт составлял почти €380 млн. К концу года месячный импорт сократился до €150 млн, экспорт упал до €140 млн.

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