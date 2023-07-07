Съедобную вакцину от бешенства раздадут лисам заповедника «Васюганский»
Специалисты заповедника «Васюганский» разложат для диких животных съедобные брикеты с вакциной от бешенства. Сейчас работы идут в Новосибирской области, а позже их планируют провести в Томской области.
Специалист заповедника Дмитрий Кропачев рассказал РИА «Томск», что основным источником инфекции являются лисы, волки, енотовидные собаки, собаки, кошки и шакалы. На территории «Васюганского» отмечена высокая численность лисиц, енотовидных собак и кабанов. По этой причине обязательная профилактика необходима.
Вакцину от бешенства помещают внутрь брикета-приманки бурого цвета. Брикет состоит из мясо-костной и рыбной муки, говяжьего жира и парафина. Вакцина не опасна для животных. Биологи раскладывают по 25 брикетов на 100 га в местах перемещения животных, норах и привадах.
В конце марта дикие лисицы стали причиной возникновения пяти очагов бешенства в двух районах Томской области.
Федеральный заповедник создали в конце 2017 года в пределах Васюганских болот в границах Томской и Новосибирской областей.