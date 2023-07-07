Чемпионат по поеданию бургеров пройдет в Перми
Чемпионат по поеданию бургеров состоится в торговом центре «Планета» в Перми в субботу, 8 июля. Об этом говорится в анонсе мероприятия в Telegram-канале ТРЦ.
Соревнования начнутся в 13:00 на территории ресторана FARШ. Они будут состоять из двух раундов, в каждом из которых за призы смогут побороться по десять человек.
Регистрация для участия в турнире не нужна, пишет ИА «Ура.ру». Однако организаторы предупреждают, что лучше прийти пораньше, чтобы успеть занять место.
Победители чемпионата получат подарки от ресторана FARШ и магазинов торгово-развлекательного центра.