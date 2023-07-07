Неизвестный мужчина открыл стрельбу по людям в городе Сумы на северо-востоке Украины. Об этом 7 июля сообщает украинское издание Klymenko Time.

По данным СМИ, инцидент произошел на улице Петропавловская. В результате повреждено несколько автомобилей.

Сейчас движение транспорта по улице перекрыто. Также в связи с происшествием пришлось изменить маршруты городского транспорта. Злоумышленника ищут правоохранители.

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Ранее, 1 мая, сообщалось, что один человек погиб и двое пострадали в результате перестрелки возле Киевского рынка в Одессе. По данным управления национальной полиции Одесской области, погибшие — мужчина и женщина. Также были опубликованы фотографии поврежденных выстрелами машин. Мотивы стрельбы не уточнялись. По факту инцидента проводится расследование.

Больше года назад власти Киева инициировали раздачу стрелкового оружия и боеприпасов гражданскому населению города. Вооружения также раздавались жителям других регионов якобы для организации территориальной обороны.

В июле 2022 года первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил «Известиям», что для контроля за поставками оружия на Украину со стороны ООН нужно ввести эмбарго против этой страны, приняв соответствующую резолюцию Совбеза.