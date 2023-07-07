Скелетированное тело нашли в Московской области

6 июля в Подмосковье в лесополосе было найдено скелетированное тело. Об этом в пятницу, 7 июля, сообщил источник «Известий».

Мероприятия проводились в рамках открытого в 1999 году уголовного дела по факту убийства мужчины.

Тело было найдено в лесополосе около деревень Левково, Коптелино, Грибово в Московской области, рассказал собеседник.

Специалисты выясняют личность погибшего и время наступления смерти, проводится судмедэкспертиза. Возбужденное 23 года назад уголовное дело переквалифицировано с ч. 1 на ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»), уточнил он.

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Ранее, 5 июля, стало известно, что два тела были найдены в квартире на Ленинском проспекте на юго-западе Москвы. Предположительно, в квартире проживали маргиналы, специалисты выясняют причину смерти.