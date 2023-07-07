Зараженные опасными вирусами помидоры обнаружили в Сыктывкаре
Зараженные вирусами помидоры обнаружили в результате мониторинга складских и торговых помещений рознично-оптовой базы в Сыктывкаре в июне 2023 года. Проверку проводил отдел фитосанитарного надзора по Республике Коми и Мурманской области Североморского межрегионального управления Россельхознадзора.
Сотрудники ведомства выявили томаты с вирусом мозаики пепино (Pepino mosaic virus) и вирусом коричневой морщинистости плодов томата (Tomato brown rugose fruit virus). Подобные карантинные продукты впервые выявлены на территории республики.
Как отмечает ИА «Комиинформ», данные вирусы являются одними из наиболее опасных заболеваний томатов и других культур семейства пасленовых (баклажаны, перцы, картофель). При массовом распространении они могут привести к значительной потере урожая и нанести существенный ущерб сельскому хозяйству.
К тому же эти вирусы обладают высокой вирулентностью. Источником заражения могут служить свежие плоды томатов, семена и рассада. В условиях теплицы вирусы могут передаваться через корни растений посредством питательных растворов, а также через одежду, руки и инструменты, которые используют рабочие.
Хозяйствующим субъектам будут выданы предостережения о недопустимости нарушений требований законодательства РФ в области подкарантинных растений.