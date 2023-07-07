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Toyota показала тизер нового неназванного внедорожника

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Фото: Toyota
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Японский автоконцерн Toyota Motor анонсировал выход нового внедорожника, опубликовав изображение его силуэта. Об этом сообщает 7 июля пресс-служба компании.

На снимке новая модель расположена рядом с культовым внедорожником Land Cruiser FJ40, который берет свое начало в 1960 году.

Судя по изображению, новая модель Toyota делит одну платформу с премиальной версией полноприводного Lexus GX. Как правило, семейство GX на протяжении нескольких поколений идет рука в руку с Toyota Land Cruiser Prado.

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Немецкий производитель Mercedes-Benz 7 июля представил купе CLE: новая модель заменит на рынке двухдверные версии E-класса и C-класса. Новинка Mercedes-Benz ― это логическое продолжение родословной CLK, модели, производство которой пережило два поколения и длилось с 1997 по 2010 год. CLE во многом заимствует и соединяет в себе детали, которые можно встретить в новых итерациях E-класса и C-класса.

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