Особый противопожарный режим отменят на севере Амурской области
С 10 июля особый противопожарный режим отменят в северных районах Амурской области. Об этом сообщает ИА PriamurMedia со ссылкой на региональное министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности.
За время особого противопожарного режима в отношении местных жителей составили свыше 1,7 тыс. протоколов об административных нарушениях. Гражданам напоминают, что в Приамурье сохраняется пожароопасный сезон.
По данным Амурской службы новостей, особый режим отменят в Тынде, Зее, Магдагачинском, Мазановском, Селемджинском районах, а также Зейском, Тындинском и Сковородинском округах.
Повышение пожарной опасности спрогнозировали в Тамбовской области в связи с наступлением жары. Температура воздуха повысится до +34 градусов.