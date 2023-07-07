Барнаулец заплатит штраф за запуск беспилотника в городе

Жителя Барнаула оштрафовали за нарушение правил использования воздушного пространства. Он запускал дрон. Об этом сообщает altapress.ru со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру.

Уточняется, что мужчина запустил беспилотник в районе улицы Солнечная Поляна в апреле этого года. При этом он не согласовал это с органами воздушного движения, а сам БПЛА не был поставлен на госучет.

Виновника наказали по двум статьям КоАП, оштрафовав на общую сумму 32 тыс. рублей.

Агентство уточняет, что к началу апреля Сибирский федеральный округ был единственным в России округом, ни в одном регионе которого не запретили полеты гражданских беспилотников. Основное условие — согласование с властями.

Ранее сообщалось, что фермера из Нижегородской области, который написал трактором на поле «Я Русский» и снял надпись с помощью дрона, оштрафовали на 40 тыс. рублей.

13 июня в Росавиации рассказали об ответственности, грозящей за несанкционированный запуск дрона в России. На данный момент нарушение правил использования воздушного пространства влечет штрафы, а в случае причинения тяжкого вреда здоровью или смерти человека — лишение свободы.