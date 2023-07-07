В Оренбурге автобус влетел в столб из-за лопнувшего колеса
Пассажирский автобус марки «Волгабас» попал в аварию в Оренбурге рано утром в пятницу, 7 июля. Транспортное средство на скорости протаранило столб, сообщает «Урал56.Ру».
В 6 утра автобус МКП «Оренбургские пассажирские перевозки» въехал в опору контактной сети на проспекте Победы в районе остановки «Улица Монтажников». Машина ехала в сторону конечной остановки без пассажиров.
Как рассказали в городской мэрии, во время движения у транспортного средства лопнуло колесо, из-за чего водитель не смог удержать автобус от столкновения с опорой. В результате аварии никто не пострадал, пишет РИА «Оренбуржье».
Ранее в июне сообщалось, что в Оренбурге байкер избил водителя легкового автомобиля отечественного производства за то, что тот якобы наехал на его мотоцикл. Произошедшее запечатлели камеры видеонаблюдения.