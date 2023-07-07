Приковавшего себя к воротам Букингемского дворца мужчину задержали

Мужчину, который приковал себя к воротам Букингемского дворца в Лондоне, задержали, информирует лондонская полиция в пятницу, 7 июля.

«В районе часа ночи в пятницу 7 июля мужчина был задержан по подозрению в хранении оружия с целью нападения. Перед тем, как поместить его под стражу, задержанного отвезли в больницу на юге Лондона», — сообщается в Twitter.

Об инциденте 6 июля сообщила газета Daily Mail. Мужчина в возрасте около 30 лет приковал себя наручниками к главным воротам и угрожал причинить себе вред. Сотрудники правоохранительных органов освобождали территорию от скопления туристов. К месту ЧП приехали и бригады скорой помощи.