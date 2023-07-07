Спасатели нашли двух из пяти пропавших на реке в Бурятии туристов
Спасатели нашли живыми двух из пяти пропавших туристов при сплаве по реке Снежная в Бурятии. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России 7 июля.
Сотрудники МЧС установили координаты местоположения туристов с вертолета Ми-8. Двое мужчин просигналили ракетницей, услышав звук вертолета.
В ведомстве уточнили, что на участке обнаружения людей места для посадки вертолета не было, поэтому спасатели высадились в ближайшей точке и направились к туристам пешком.
Поиски остальных участников тургруппы продолжаются. К поисково-спасательным работам привлечены 14 человек и пять единиц техники.
6 июля группа туристов сплавлялась по реке Снежная в районе села Выдрино. При спуске катамараны перевернулись, в результате в воде оказались восемь человек. Выбраться смогли лишь трое, при этом одному удалось добраться до зимовья, где он ожидал спасателей. Остальных унесло бурным течением.
Прокуратура Бурятии проводит проверку по факту происшествия.