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Спасатели нашли двух из пяти пропавших на реке в Бурятии туристов

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Спасатели нашли живыми двух из пяти пропавших туристов при сплаве по реке Снежная в Бурятии. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России 7 июля.

Сотрудники МЧС установили координаты местоположения туристов с вертолета Ми-8. Двое мужчин просигналили ракетницей, услышав звук вертолета.

В ведомстве уточнили, что на участке обнаружения людей места для посадки вертолета не было, поэтому спасатели высадились в ближайшей точке и направились к туристам пешком.

Поиски остальных участников тургруппы продолжаются. К поисково-спасательным работам привлечены 14 человек и пять единиц техники.

Пункт и значение: интерактивная карта поможет в поиске пропавших
Как спасатели воспользуются приложением на сайте, где перечислены опасные объекты

6 июля группа туристов сплавлялась по реке Снежная в районе села Выдрино. При спуске катамараны перевернулись, в результате в воде оказались восемь человек. Выбраться смогли лишь трое, при этом одному удалось добраться до зимовья, где он ожидал спасателей. Остальных унесло бурным течением.

Прокуратура Бурятии проводит проверку по факту происшествия.

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