В Симферополе задержали украинского агента, взорвавшего железную дорогу в Крыму
ФСБ задержала завербованного разведкой Украины 25-летнего жителя Симферополя, взорвавшего железнодорожное полотно в Крыму. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России 7 июля.
По данным ФСБ, мужчину завербовали сотрудники Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины в феврале 2022 года в Одессе. Там он прошел курс разведывательно-диверсионной подготовки, после чего был направлен в Крым.
По заданию украинских кураторов, в 2023 году 23 февраля житель Симферополя подорвал железнодорожное полотно на перегоне Чистенькое – Почтовое в Бахчисарайском районе с использованием самодельного взрывного устройства. Его диверсанту передали через тайник.
Задержанный дал признательные показания о сотрудничестве с украинскими спецслужбами, он арестован. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 281 УК РФ («Диверсия»). Также следствие выясняет, имеет ли он отношение к другим преступлениям.
23 февраля сообщалось о временной приостановке движение поездов в Бахчисарайском районе Крымского полуострова из-за повреждения железнодорожного полотна. Пострадавших в результате ЧП не было.