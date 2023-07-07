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В МИЦ «Известия» обсудят предстоящий саммит НАТО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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10 июля в 14:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится круглый стол на тему «Саммит НАТО: военно-политические вызовы для РФ».

11–12 июля в Литве пройдет саммит НАТО. Как изменится оборонная концепция Североатлантического альянса? Какую поддержку получит Украина? С какими рисками и вызовами может столкнуться Россия?

Участники:

  • Татьяна Пархалина, президент Ассоциации Евро-Атлантического сотрудничества;
  • Владимир Батюк, главный научный сотрудник Института США и Канады им. Г.А. Арбатова;
  • Андрей Бакланов, профессор факультета мировой экономики и мировой политики департамента зарубежного регионоведения НИУ ВШЭ, заместитель председателя совета Ассоциации российских дипломатов;
  • Виктор Литовкин, военный эксперт.

Для очной аккредитации в пресс-центр необходимо на почту press-center@iz.ru прислать ФИО, название СМИ, серию и номер паспорта.

Важно: представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции онлайн при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту press-center@iz.ru ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70 доб. 4805, 4236

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлении паспорта.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3, 2-й этаж.

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