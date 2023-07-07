Фестиваль «Свадьба в Малиновке» пройдет в Калужской области
Праздник «Свадьба в Малиновке» пройдет 8 июля в селах калужских селах Малиновка и Ровеньки. Мероприятие приурочено ко Дню семьи, любви и верности, сообщает региональное министерство культуры и туризма в своем Telegram.
На фестивале покажут художественный фильм «Свадьба в Малиновке» под открытым небом, а также будут чествовать супружеские пары и проведут свадебный обряд. Кроме того, пройдут квесты, мастер-классы, катание на лошадях, стрельба из лука и полеты на воздушном шаре. Запланирована и концертная программа.
Для посетителей мероприятия организуют точки питания и ярмарочные ряды с сувенирной и фермерской продукцией. Можно будет остаться на ночь в палаточном лагере, отмечает газета «Весть».
Праздник организован при участии областного министерства культуры и туризма. Мероприятие входит в серию летних фестивалей на объектах сельского туризма «Сельское лето 2023. Отдыхай в Калужской области».