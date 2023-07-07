В Донецке сообщили о разрушении здания почты из-за обстрела ВСУ
В Донецке в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) полностью разрушено здание почты, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
В своем Telegram-канале он уточнил, что снаряд попал в здание на улице Школьной Петровского района города.
Информацию о пострадавших и других разрушениях глава города не привел.
ВСУ ежедневно подвергают обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая (ДНР) и ряд населенных пунктов ЛНР
Так, представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что в ночь на 7 июля, украинские боевики обстреляли Донецк и Макеевку. Суммарно было выпущено 20 снарядов натовского калибра. Пострадавших не было.
До этого, 5 июля, ВСУ за ночь выпустили 12 снарядов калибра 155 мм по Куйбышевскому и Петровскому районам Донецка. В результате пострадали восемь человек. Кроме того, были зафиксированы повреждения четырех жилых домов и пяти объектов гражданской инфраструктуры.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.