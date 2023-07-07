Реклама
Прямой эфир
Политика
Песков сообщил о интересе Кремля к переговорам Эрдогана и Зеленского в Стамбуле
Мир
Депутат Европарламента назвал возможным мир на Украине только на условиях России
Политика
В Кремле заявили об открытости России для переговоров по конфликту на Украине
Происшествия
В Самарской области шесть человек погибли при взрыве на заводе «Промсинтез»
Авто
В Петербурге открыли первый в России автосалон Lada Sport
Экономика
В Кремле заявили о хороших экономических показателях РФ
Общество
В Донецке начнет действовать карта «Тройка»
Общество
Число погибших при разрушении Каховской ГЭС выросло до 55
Мир
Власти Днепропетровской области сообщили о пожаре на предприятии после взрывов
Политика
В Госдуме указали на бессмысленность совершения диверсий на ЗАЭС со стороны РФ
Общество
Рестораны «Кафе Пушкинъ» и «Турандот» заявили о работе в обычном режиме
Авто
В Костроме стартовало производство первых российских систем ABS и ESP
Сюжет:

В Донецке сообщили о разрушении здания почты из-за обстрела ВСУ

0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Донецке в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) полностью разрушено здание почты, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

В своем Telegram-канале он уточнил, что снаряд попал в здание на улице Школьной Петровского района города.

Информацию о пострадавших и других разрушениях глава города не привел.

«Любой скажет: лишь бы это поскорее закончилось»
Как в Донецке научились жить под постоянными обстрелами и совершать маленькие ежедневные подвиги

ВСУ ежедневно подвергают обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая (ДНР) и ряд населенных пунктов ЛНР

Так, представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что в ночь на 7 июля, украинские боевики обстреляли Донецк и Макеевку. Суммарно было выпущено 20 снарядов натовского калибра. Пострадавших не было.

До этого, 5 июля, ВСУ за ночь выпустили 12 снарядов калибра 155 мм по Куйбышевскому и Петровскому районам Донецка. В результате пострадали восемь человек. Кроме того, были зафиксированы повреждения четырех жилых домов и пяти объектов гражданской инфраструктуры.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023