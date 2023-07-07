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Недостроенный ТЦ в Омске подорожал в 23 раза в ходе торгов

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Торги по продаже недостроенного торгового комплекса на бульваре Архитекторов в Омске прошли в городской мэрии. Объект, представляющий собой только забитые сваи, продали за 16,7 млн рублей.

Речь идет о недострое, который расположен на участке рядом с ТЦ «Мега» и «Триумфом вкуса». По информации ИА «Омскрегион», на аукцион поступили заявки от пяти компаний.

Начальная стоимость лота составляла 706,4 тыс. рублей. По итогам торгов наибольшую цену предложила фирма «Омск Бизнес», которая занимается арендой и управлением недвижимостью. Она выкупила объект с готовностью всего 9%, который в ходе аукциона подорожал в 23 раза.

Собственником недостроенного торгового центра с 2016 года являлось ООО «Авто Плюс Омск». В 2022 году новым владельцем стал индивидуальный предприниматель Сергей Баер, но позднее областной арбитражный суд лишил его прав на недостроенное здание.

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