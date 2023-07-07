МО РФ показало кадры уничтожения вертолетом Ка-52 бронетехники ВСУ

Российское Министерство обороны в пятницу, 7 июля, показало кадры уничтожения бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении.

Экипаж разведывательно-ударного вертолета, заметив выдвижение боевой бронированной машины пехоты (БМП), ликвидировал ее управляемой ракетой.

«Цель наблюдаю, одну [ракету] отпустил», — сказал ракетчик.

МО России 5 июля показало запись, на которой экипаж российского разведывательно-ударного вертолета Ка-52 уничтожил на южнодонецком направлении бронетранспортер ВСУ с десантом. На кадрах видно, как российские военнослужащие выпустили ракету, после чего несколько секунд «вели» ее к технике противника, последовательно выслеживая объект в прицеле целеуказателя.

Председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в тот же день сообщил о пресечении деятельности трех украинских диверсионных групп (ДРГ) в Запорожской области. Он уточнил, что диверсантов вычислили и нейтрализовали в районе населенных пунктов Луговское, Марфополь и Мирное на ореховском, гуляйпольском и васильевском направлениях соответственно.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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