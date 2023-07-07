Аксенов поблагодарил ФСБ за задержание подорвавшего ж/д пути в Крыму агента

Глава Республики Крым Сергей Аксенов поблагодарил сотрудников ФСБ России за поимку украинского агента, совершившего в феврале подрыв железнодорожных путей в Бахчисарайском районе полуострова.

«Хочу поблагодарить всех представителей спецслужб за эффективную и профессиональную работу, огромный вклад в обеспечение безопасности нашего региона», — написал он в своем Telegram-канале 7 июля.



Аксенов также подчеркнул в своем сообщении, что всем тем, кто пытается вести подрывную деятельность на территории Крыма, следует помнить, что от наказания не уйдет никто.

Ранее в этот день сообщалось, что ФСБ задержала жителя Симферополя, завербованного разведкой Украины. По данным ведомства, в феврале 2022 года мужчина выехал в Одессу, где прошел курс разведывательно-диверсионной подготовки. После этого по заданию украинских кураторов был направлен в Крым, где 23 февраля совершил подрыв железнодорожных путей в Бахчисарайском районе полуострова с использованием самодельного взрывного устройства.

В результате из-за повреждения железнодорожного полотна движение поездов было временно приостановлено. Пострадавших не было.

Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, задержанный дал признательные показания о сотрудничестве с украинской разведкой, мужчина арестован. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 281 УК РФ («Диверсия»).