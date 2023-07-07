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Букмекеры США считают, что Хантер Байден пронес кокаин в Белый дом

Fox News: букмекеры США считают, что Хантер Байден пронес кокаин в Белый дом
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Фото: Global Look Press/Ting Shen - Pool via CNP
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Американские букмекеры принимают ставки относительно того, кто является владельцем кокаина, который был найден на территории Белого дома. Как сообщает 6 июля телеканал Fox News, абсолютное большинство считает, что порошок принадлежит сыну президента США Хантеру Байдену.

В рейтинге букмекерской конторы BetOnline 53-летний сын Джо Байдена занимает первую строчку в списке наиболее вероятных владельцев запрещенного вещества с коэффициентом 170 баллов. Также в списке фигурируют и шуточные предположения. Часть пользователей полагает, что кокаин, например, может принадлежать актрисе Анджелине Джоли.

Большинство букмекеров конторы Sportsbetting также уверены, что наркотики в резиденцию президента США пронес именно Байден-младший. А вот букмекерский сайт Bovada из Коста-Рики предполагает, что порошок, скорее всего, удалось пронести туристам. Кандидатура сына американского президента у них располагается на втором месте.

Белый Белый дом: семья Байденов опять оказалась в неприятной истории
На Капитолийском холме кто-то забыл кокаин

Ранее, 6 июля, сенатор от Республиканской партии Том Коттон потребовал от Секретной службы США подтвердить и обнародовать информацию о месте в здании Белого дома, в котором ранее нашли кокаин. Он отметил, что до сих пор доподлинно неизвестно, где в западном крыле Белого дома был найден наркотик.

Подозрительный порошок в Белом доме был найден 2 июля. Представитель Секретной службы 4 июля сообщил, что в день обнаружения субстанции самого американского президента Белом доме не было. Телеканал NBC News со ссылкой на источники, знакомые с экспертизой, на следующий день выяснил, что обнаруженный подозрительный белый порошок оказался кокаином.

Власти США начали расследование, как порошок попал на территорию официальной резиденции президента в Вашингтоне. Секретная служба США сосредоточена на установлении личности посетителя, оставившего сильнодействующее наркотическое вещество, занимается просмотром записей с камер наблюдения, а также и изучением входных журналов.

Бывший американский лидер Дональд Трамп предположил, что найденный в Белом доме кокаин мог предназначаться исключительно для нынешнего главы государства Джо Байдену или его сына Хантера.

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