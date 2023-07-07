Видео. В Испании при забеге с быками на фестивале Сан-Фермин пострадали шесть человек

Видео. В Испании при забеге с быками на фестивале Сан-Фермин пострадали шесть человек

2023-07-07 10:58:34

2023-07-07 10:58:34

2023-07-07 10:58:34

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