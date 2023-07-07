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СМИ сообщили о вспышке сибирской язвы в Индонезии
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СМИ сообщили о вспышке сибирской язвы в Индонезии

The Jakarta Post: в Индонезии зафиксирована вспышка сибирской язвы, минимум трое умерли
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Фото: соцсети
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В Индонезии минимум три человека умерли в результате заражения сибирской язвой, ее очаг обнаружили на острове Ява. Об этом в пятницу сообщила газета The Jakarta Post.

«Сибирская язва является высококонтагиозным зоонозным заболеванием, которое обычно встречается в домашних условиях и может вызывать почернение кожи, язвы, рвоту, шок и менингит», — говорится в материале.

Инфицирование зарегистрировали у 87 жителей региона. Местные власти начали проводить санитарные меры против распространения инфекции, в том числе вакцинацию рогатого скота и введение карантина на животноводческих фермах.

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По данным на 6 июля, в Тыве выявили пятого заболевшего сибирской язвой. Состояние инфицированных стабильное. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. В очаге против сибирской язвы вакцинировано свыше 150 человек. Все контактные лица получают экстренную профилактику антибактериальными препаратами.

Притом днем ранее Роспотребнадзор исключил угрозу эпидемического распространения сибирской язвы в России. Там отметили, что инфекция не передается от человека к человеку.

29 июня житель Республики Тыва обратился в больницу с жалобой на ухудшение самочувствия, после того как на чабанской стоянке в селе Бижиктиг-Хая 23 июня производился убой лошади для сдачи мяса.

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