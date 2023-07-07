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Japan Tobacco намерена сохранить свой бизнес в России

Japan Tobacco намерена сохранить свой бизнес в России

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Фото: ТАСС/Марина Лысцева
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Один из крупнейших в мире производителей сигарет — японская компания Japan Tobacco International (JTI) намерена сохранить свой бизнес в России, заявил 7 июля президент корпорации Масамити Тэрабатакэ агентству Kyodo.

Вариант с продажей бизнеса в России остается, однако по возможности хотелось бы его продолжить, приводит слова Тэрабатакэ ТАСС со ссылкой на японское агентство.

Он отметил, что сотрудники закрытого предприятия компании на Украине призывают возобновить его работу. JTI желает сохранить там свой персонал и уже частично возобновила производство, отметил президент корпорации.

В России у JTI четыре завода, включая две фабрики в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону, и около 70 офисов и подразделений. В марте фирма приостановила новые инвестиции и маркетинговые мероприятия на российском рынке. Также была приостановлена работа предприятия в городе Кременчуге, в центральной части Украины. В апреле компания заявила о продолжении работы в РФ, однако она не исключила вариант продажи своего бизнеса в стране из-за «всё более сложных условий ведения бизнеса».

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В марте об уходе или приостановке бизнеса в России заявили British American Tobacco, британская табачная компания Imperial Brands и американская корпорация Philip Morris International (PMI).

Уход зарубежных компаний из РФ последовал на фоне санкций, введенных против Москвы после начала специальной операции по защите Донбасса, проводимой РФ с 24 февраля 2022 года.

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