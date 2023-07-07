«Вишневый» град выпал в Брянской области

Ливень с мощным градом обрушился на Погарский район Брянской области в четверг, 6 июля. По рассказам местных жителей в социальных сетях, градины были размером с вишню.

Предположительно, от такой «бомбардировки» пострадали автомобили, теплицы и сельскохозяйственные культуры. Официальная информация о последствиях града не поступала, отмечает NASHBRYANSK.RU.

Досталось от разгула стихии и областному центру. В городе под воду ушли дороги, обнажив застаревшую проблему — отсутствие ливневок. По словам синоптиков, в пятницу, 7 июля, испытание Брянска на прочность продолжится. Ожидаются ливни с грозой и град.