Опубликованы кадры нападения с зеленкой на адвоката Пономареву

В распоряжении «Известий» в пятницу, 7 июля, есть видео нападения на адвоката Елену Пономареву в Московской области.

На кадрах можно заметить мужчину, который подходит к остановке общественного транспорта, где сидит женщина. Он обливает ее зеленкой и скрывается в том же направлении, откуда пришел.

О нападении на Пономареву рассказали накануне в Адвокатской палате Московской области (АПМО). По словам женщины, ей уже поступали угрозы с фотографиями родных, ее имущества и собаки, что свидетельствует о слежке. Сама женщина уверена, что этот инцидент связан с ее работой.

По словам Пономаревой, она сидела вместе с подругой на остановке, когда незнакомый мужчина подошел к ней и со словами «Здравствуйте, девушка» брызнул ей в лицо зеленкой. В результате нападения у адвоката повреждена сетчатка глаз.