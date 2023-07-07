Засуха нанесла ущерб 133 тыс. га посевов в Удмуртии

В Удмуртии из-за продолжительной засухи пострадали сельскохозяйственные культуры на территории 133,3 тыс. га, сообщает ИА «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу республиканского минсельхоза.

С 3 июля в регионе объявлен режим ЧС, он будет действовать до особого распоряжения. По информации на 5 июля, рапс, кукуруза, люцерна и клевер, которые росли на площади 5,5 тыс. га, погибли. Под угрозой, в частности, оказалась заготовка кормов для скота.

Для снижения масштаба ущерба минсельхоз утвердил план мероприятий, которые нужно проводить на протяжении всего периода чрезвычайной ситуации. Это анализ положения пострадавших от засухи с/х производителей региона, мониторинг обеспечения хозяйств кормами, обследование состояния посевов и обеспечение семенным фондом для предстоящей посевной кампании.