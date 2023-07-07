Warner Bros. ответила на запрет фильма «Барби» во Вьетнаме

В киностудии Warner Brothers заявили, что географическая карта, которую представили в трейлере грядущего фильма «Барби», представляет собой детский рисунок мелками и не имеет политической подоплеки. Об этом заявила компания 6 июля журналу Variety.

«Карта в Барбиленде — это детский рисунок мелками. Рисунки изображают воображаемое путешествие Барби из Барбиленда в реальный мир», — сказал в интервью представитель Warner Bros.

В киностудии подчеркнули, что географическая карты не предназначалась для каких-либо политических заявлений, пишет «Газета.Ru».

3 июля газета The Guardian сообщила, что во Вьетнаме запретили показ фильма «Барби». Решение связано с тем, что в кинокартине демонстрируется так называемая девятипунктирная карта — территории в Южно-Китайском море, на которые претендует Китай. Их принадлежность также оспаривает Вьетнам и другие близлежащие государства.

Фильм «Барби» покажут на больших экранах по всему миру 21 июля 2023 года. Съемки кинокартины проходили с марта по июнь 2021 года, режиссером выступила Грета Гервиг. Главные роли сыграли Райан Гослинг и Марго Робби.

Ранее, 5 апреля, обозреватель «Известий», кандидат филологических наук Сергей Сычев прокомментировал первый трейлер фильма «Барби», обратив внимание на «зашкаливающий уровень сарказма и самоиронии» и отметив, что, судя по всему, фильм будет очень смешным и остроумным.