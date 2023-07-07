В Москве обновлен суточный рекорд высокой минимальной температуры

Синоптик Михаил Леус в пятницу, 7 июля, в своем Telegram-канале указал на обновление суточного рекорда самой высокой минимальной температуры в Москве.

Столица пережила «тропическую» ночь, отметил специалист, поскольку минимальная температура воздуха в этот день не опустилась ниже +21 °C, чего не было за всю историю наблюдений.

«На главной метеостанции столицы (ВДНХ. — Ред.) минимум составил +21,8 °C. В понедельник (10 июля. — Ред.) днем будет холоднее», — приводит его слова «Газета.Ru».

Как сообщили 6 июля в погодном центре «Фобос», на следующей неделе в столице похолодает. Постепенный спад температуры начинается 7 июля — температура воздуха не составит больше +28 градусов в отличие от 30-градусной жары, которая фиксировалась за последние дни.