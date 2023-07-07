Сергей Белых назначен исполнительным директором ФК «Спартак»

Функционер Сергей Белых был назначен на пост исполнительного директора «Спартака», сообщила пресс-служба футбольного клуба 7 июля.

41-летний менеджер переходит в «Спартак» из омского хоккейного клуба «Авангард», где занимал пост генерального директора. Как уточнили в Telegram-канале клуба, Белых приступит к работе 1 августа.

Сергей Белых работал в «Авангарде» с 2019 года. В сезоне-2020/21 омская команда завоевала Кубок Гагарина.

Ранее, 21 июня, «Спартак» расторг контракт с польским защитником Мацеем Рыбусом по соглашению сторон. Позднее сообщалось, что футболист подписал контракт с казанским «Рубином».