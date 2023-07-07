ВСУ ночью выпустили 31 снаряд по населенным пунктам Херсонской области

Минувшей ночью Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли новые удары по поселку Великая Лепетиха и другим населенным пункты Херсонской области, выпустив в общей сложности 31 снаряд из ствольной артиллерии. Об этом сообщил 7 июля представитель экстренных служб региона.

Украинская сторона продолжила обстреливать гражданскую инфраструктуру в Новой Каховке, Каховке, Песчановке и Каирах.

«Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются», — заявили журналистам.

Представитель экстренных служб также добавил, что в течение минувшего дня ВСУ выпустили 43 снаряда по Алешкам, 10 — по Корсунке, восемь — по Кардашинке, семь — по Сагам и шесть — по Новой Збурьевке.

Накануне, 6 июля, ВСУ ночью также наносили удары по населенным пунктам Херсонской области. Под обстрел попали Новая Каховка, Каховка, Солонцы и Алешки. Было выпущено 36 снарядов из ствольной артиллерии.

Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного там референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его легитимность и продолжает массированные обстрелы территории региона.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.