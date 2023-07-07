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Спасатели КНР провели экскурсию по пожарно-спасательной части для делегации МЧС РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Специалисты спасательной службы КНР провели экскурсию по пожарно-спасательной части района Хэпин для находящейся в Китае с визитом делегации МЧС РФ. Как рассказал 7 июля корреспондент «Известий» Роман Польшаков, мероприятие было организовано после переговоров между главой российского ведомства Александром Куренковым и его китайским коллегой Ван Сянси, прошедших накануне.

Российским коллегам показали музей спасательной части, расположенный в здании, которому уже более 600 лет.

Как отметил Куренков, было очень интересно узнать об определенных компонентах — тканях одежды спасателей, схемах эвакуации, а также об использовании робототехники и беспилотной авиации, которую используют в КНР.

«Коллеги шагают в ногу со временем, в каких-то моментах мы хотели бы им задать некоторые вопросы, чтобы форсировать [сотрудничество] в определенном направлении», — поделился глава МЧС РФ.

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Куренков прибыл в Китай с двухдневным визитом 6 июля, чтобы ознакомиться с работой пожарно-спасательной службы страны. Коллеги из КНР представили российской делегации стоящие на вооружении беспилотники и поделились наработками по их применению в спасательных операциях.

Позже спасатели России и Китая в Пекине обсудили механизмы взаимодействия, в частности, на общей границе, где происходят лесные пожары и наводнения. Также специалистам из Москвы представили центры по реагированию на землетрясения, имитирующие тряски при подземных толчках.

Кроме того, на заседании двусторонней комиссии Россия и Китай подписали протокол по сотрудничеству в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Пока главы спасательных ведомств России и КНР утверждают план совместной работы до 2026 года. Обмен опытом министерства начали в 2019 году.

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