Двое из пяти пропавших туристов в Бурятии найдены живыми

Двое из пяти туристов, пропавших во время сплава по реке Снежная в Бурятии, найдены живыми, сообщили в пресс-службе МЧС России 7 июля.

Как отмечается в Telegram-канале ведомства, спасатели смогли установить координаты местоположения туристов с вертолета Ми-8. Двое мужчин, услышав звук вертолета, просигналили ракетницей.

«Возможности посадки воздушного судна на данном участке нет. Спасатели высадились в ближайшей точке от места обнаружения и направляются к ним пешком», — уточнили в пресс-службе.



Поиски остальных участников тургруппы продолжаются. Всего к поиску и спасению привлечены 14 человек и пять единиц техники.

Накануне группа туристов совершала сплав по реке Снежная в районе села Выдрино. Как сообщил источник «Известий», при спуске катамараны перевернулись, в результате в воде оказались восемь человек. Выбраться из воды смогли лишь трое, при этом одному удалось добраться до зимовья, где он ожидал спасателей. Остальных унесло бурным течением.

Прокуратура Бурятии проводит проверку по факту происшествия.