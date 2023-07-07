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Пенсионерка в Томской области перевела мошенникам более 11,6 млн рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Пенсионерка в Томской области три месяца регулярно общалась с телефонными мошенниками и за это время перевела на их якобы «безопасные» счета более 11,6 млн рублей. Как сообщили 7 июля в Управлении МВД по Томской области, 68-летняя местная жительница, поняв, что стала жертвой обмана, обратилась в ведомство с заявлением о хищении денег.

По предварительным данным следствия, неизвестный мужчина позвонил пенсионерке в апреле 2023 года и представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что мошенники от ее имени подали заявки на получение кредитов.

«Позже с потерпевшей связались якобы представители Центрального банка, которые подтвердили данную информацию и порекомендовали все денежные средства перевести на «безопасные» счета, что томичка и сделала», — отмечено на сайте ведомства.

В общей сложности пожилая женщина сделала на счета аферистов 123 перевода: более 5,7 млн рублей личных сбережений, более 3,8 млн рублей кредитных средств, более 1 млн рублей личных сбережений мужа, а также 500 тыс. рублей, взятых в долг у знакомых.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

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Ранее, 6 июня, источник «Известий» в МВД сообщил, что в Санкт-Петербурге мошенники под видом сотрудников Центробанка убедили пенсионерку продать квартиру и перевести деньги от сделки на «безопасный» счет. Последовав их инструкциям, женщина в итоге потеряла жилье, а также 6 млн рублей с его продажи.

До этого, 31 мая, полиция задержала курьера-мошенника, который похитил у пенсионеров Приморского края более 1,8 млн рублей.

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